Taça de Itália: Nápoles vence Cagliari nos penáltis e avança para os «quartos»
David Neres falhou no decisivo desempate, mas turma de Antonio Conte segue em prova
David Neres falhou no decisivo desempate, mas turma de Antonio Conte segue em prova
O Nápoles apenas garantiu o acesso aos “quartos” da Taça de Itália nos penáltis (9-8), após empate a um golo na receção ao Cagliari. Nesta quarta-feira, o defesa Zé Pedro (ex-FC Porto) ficou de fora da convocatória dos visitantes, uma vez que recupera de uma lesão num joelho. Nos anfitriões, David Neres foi a jogo aos 74 minutos.
Para condizer com o domínio na primeira parte, o avançado Lucca inaugurou o marcador aos 28 minutos e entregou a vantagem ao Nápoles. Todavia, as trocas na etapa complementar lançaram a reação do Cagliari, que empatou por Esposito aos 67 minutos. O avançado de 23 anos apenas precisou de 12 minutos para faturar.
No derradeiro desempate, Neres poderia protagonizar a qualificação do Nápoles, apontando o 5-4, mas viu o guardião Caprile intercetar o remate. De parada e resposta, o avançado Luvumbo errou o décimo penálti do Cagliari, o que permitiu ao defesa Buongiorno selar o apuramento do Nápoles (9-8).
Assim, a turma de Antonio Conte aguarda por Fiorentina ou Como, que medem forças a 27 de janeiro. Nos “quartos” já estão Juventus e Atalanta, que se defrontam a 4 de fevereiro.
O Nápoles não conquista a Taça desde junho de 2020, quando derrotou a Juventus nos penáltis (0-0, 4-2 após desempate por penáltis).
⏹️ Full time: #NapoliCagliari 10-9— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 3, 2025
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gjlb8dkaAE