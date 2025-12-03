O Nápoles apenas garantiu o acesso aos “quartos” da Taça de Itália nos penáltis (9-8), após empate a um golo na receção ao Cagliari. Nesta quarta-feira, o defesa Zé Pedro (ex-FC Porto) ficou de fora da convocatória dos visitantes, uma vez que recupera de uma lesão num joelho. Nos anfitriões, David Neres foi a jogo aos 74 minutos.

Para condizer com o domínio na primeira parte, o avançado Lucca inaugurou o marcador aos 28 minutos e entregou a vantagem ao Nápoles. Todavia, as trocas na etapa complementar lançaram a reação do Cagliari, que empatou por Esposito aos 67 minutos. O avançado de 23 anos apenas precisou de 12 minutos para faturar.

No derradeiro desempate, Neres poderia protagonizar a qualificação do Nápoles, apontando o 5-4, mas viu o guardião Caprile intercetar o remate. De parada e resposta, o avançado Luvumbo errou o décimo penálti do Cagliari, o que permitiu ao defesa Buongiorno selar o apuramento do Nápoles (9-8).

Assim, a turma de Antonio Conte aguarda por Fiorentina ou Como, que medem forças a 27 de janeiro. Nos “quartos” já estão Juventus e Atalanta, que se defrontam a 4 de fevereiro.

O Nápoles não conquista a Taça desde junho de 2020, quando derrotou a Juventus nos penáltis (0-0, 4-2 após desempate por penáltis).