O Nápoles caiu da Taça de Itália na receção ao Como (1-1, 7-6 após penáltis). Na noite desta terça-feira, em duelo dos “quartos”, Alisson Santos – avançado emprestado pelo Sporting – fez a estreia a partir do banco, sendo lançado aos 60 minutos.

 

Depois de o extremo Baturina inaugurar o marcador a favor do Como – de penálti, aos 39 minutos – a resposta dos anfitriões surgiu aos 46m, pelo médio Vergara.

No derradeiro desempate, Lukaku falhou o segundo penálti do Nápoles, mas Perrone desperdiçou o quarto remate do Como. Depois de Alisson Santos converter o respetivo penálti, Lobotka viu o remate ser defendido pelo francês Jean Butez.

Assim, o Como vai medir forças com o Inter Milão nas meias-finais, agendadas para 4 de março e 22 de abril. Na outra eliminatória, a Atalanta aguarda por Bolonha ou Lazio, que jogam nesta quarta-feira (20h).

De recordar que o Bolonha é o detentor da prova. O Nápoles não conquista a Taça desde 2020.

RELACIONADOS
VÍDEO: Fatawu marca golaço em jogo de «loucos»
Voleibol: Sporting conquista primeiro triunfo na Champions
VÍDEO: pragmatismo de NES trava sequência vitoriosa do Manchester United