VÍDEO: Como elimina Nápoles da Taça na estreia de Alisson Santos
Guarda-redes Jean Butez vestiu a capa de herói no desempate por penáltis
O Nápoles caiu da Taça de Itália na receção ao Como (1-1, 7-6 após penáltis). Na noite desta terça-feira, em duelo dos “quartos”, Alisson Santos – avançado emprestado pelo Sporting – fez a estreia a partir do banco, sendo lançado aos 60 minutos.
Alisson estreia-se pelos napolitanos 🙌#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeItália #Nápoles #Como pic.twitter.com/zoUpUCTS8w— sport tv (@sporttvportugal) February 10, 2026
Depois de o extremo Baturina inaugurar o marcador a favor do Como – de penálti, aos 39 minutos – a resposta dos anfitriões surgiu aos 46m, pelo médio Vergara.
Baturina põe o Como a vencer ao intervalo no Diego Armando Maradona 🤩#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeItália #Nápoles #Como pic.twitter.com/hiQFMI3PgV— sport tv (@sporttvportugal) February 10, 2026
No derradeiro desempate, Lukaku falhou o segundo penálti do Nápoles, mas Perrone desperdiçou o quarto remate do Como. Depois de Alisson Santos converter o respetivo penálti, Lobotka viu o remate ser defendido pelo francês Jean Butez.
Butez foi o herói da noite 🤩🧤
O Como elimina o Nápoles da Taça de Itália graças a uma defesa fantástica do guardião francês 🤌#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeItália #Nápoles #Como pic.twitter.com/xNhA8DwLo7
— sport tv (@sporttvportugal) February 10, 2026
Assim, o Como vai medir forças com o Inter Milão nas meias-finais, agendadas para 4 de março e 22 de abril. Na outra eliminatória, a Atalanta aguarda por Bolonha ou Lazio, que jogam nesta quarta-feira (20h).
De recordar que o Bolonha é o detentor da prova. O Nápoles não conquista a Taça desde 2020.