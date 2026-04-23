Ninguém permanece igual depois de jogar pelo Nápoles. Que o digam os escoceses Scott McTominay e Billy Gilmour. No princípio desta semana, McTominay – médio de 29 anos e ex-Man United – mandou instalar uma estátua de Diego Maradona no jardim de casa. Numa espécie de inauguração, McTominay recebeu o compatriota Gilmour – médio de 24 anos e ex-Chelsea.

Tal momento mereceu particular atenção da imprensa argentina, cada vez mais apaixonada pela dupla escocesa, que, inclusive, deverá ser chamada ao Mundial 2026 para defrontar o Brasil em Miami.

McTominay representa o Nápoles há duas épocas, levando 12 golos e três assistências em 39 jogos em 2025/26. Por sua vez, Gilmour embarcou com o compatriota nesta aventura e regista um golo em 16 jogos nesta época.