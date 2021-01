O Marselha anunciou a contratação de Arkadiusz Milik ao Nápoles.

O avançado polaco, de 26 anos, junta-se assim ao clube de André Villas-Boas, numa altura em que o técnico português disse que tem sempre o lugar à disposição da administração do clube.

De acordo com os napolitanos, Milik é inicialmente cedido ao OM, mas com obrigatoriedade de compra.

From 🇵🇱

By way of 🇮🇹

Officially landed in @Marseille 👀🔥



Welcome to Olympique de Marseille @arekmilik9 😁💙#DroitAuButpic.twitter.com/9eFVfIM8cK