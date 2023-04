O treinador do Nápoles, Luciano Spalletti, deu os parabéns ao Milan, depois de os rossoneri terem eliminado os napolitanos a caminho das meias-finais da Liga dos Campeões.

Na zona de entrevistas rápidas da Mediaset, o treinador italiano elogiou a experiência do adversário, que contrastou precisamente com a inexperiência dos seus jogadores.

«Parabéns ao Milan por esta qualificação, foram eficazes nos dois jogos. Isso é um sintoma de uma equipa madura, de jogadores que sabem escolher quando acelerar e quando defender com toda a equipa», começou por dizer.

«Mas também elogio a minha equipa. Fizemos uma Liga dos Campeões de alto nível. E esta noite também fizemos um grande jogo. Só pagámos um pouco a falta de matreirice e inexperiência em alguns momentos», prosseguiu.

Tal como Roger Schmidt, treinador do Benfica, Spalletti também se queixou do prejudicial que foi a mais recente paragem de seleções para alguns jogadores, e deixou críticas à arbitragem: na sua opinião, ficou por assinalar um penálti de Rafael Leão sobre Lozano, ainda no primeiro tempo.

«Houve um penálti bem claro sobre o Lozano, o tornozelo dele vira completamente, dá para ver perfeitamente na repetição. Ele [Leão] não acerta na bola. Vai claramente ao pé, é um penálti claro, não dá para não ver», concluiu.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)