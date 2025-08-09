A duas semanas do arranque da Série A, o Nápoles venceu na receção ao Girona em Áquila (3-2). Na tarde deste sábado, os campeões italianos apresentaram David Neres (ex-Benfica) de início.

Numa primeira parte recheada de golos, Di Lorenzo adiantou o Nápoles ao quinto minuto. Pouco depois, aos 16 e 23 minutos, Kevin de Bruyne bisou. Antes do intervalo, o avançado Stuani comandou a resposta dos catalães, com golos aos 34 e 42m.

Entre trocas, o marcador não mudou na etapa complementar.

O Nápoles regista vitórias ante Girona e Catanzaro (2-1), empate com Casertana (1-1) e derrotas com Brest (2-1) e Arezzo (2-0). Seguem-se testes com Sorrento, neste domingo, e com Olympiakos, na quinta-feira.

Por sua vez, o Girona – depois de três vitórias (Olot, Wolves e Alavés), duas derrotas (Nápoles e Marselha) e um empate (Espanyol) na pré-época – arranca a La Liga na tarde de sexta-feira (18h), em casa, frente ao Rayo Vallecano.