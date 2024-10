Em jogo a contar para a nona jornada do campeonato italiano, o Nápoles venceu o Lecce em casa por 1-0.

Com David Neres a titular, a equipa de Antonio Conte colocou-se na frente da partida à passagem do minuto 26 por Di Lorenzo. Ainda assim, os anfitriões acabaram mesmo por ver o golo do capitão ser anulado por indicação de fora de jogo.

Contudo, na segunda parte, já sem o ex-Benfica em campo, o capitão Di Lorenzo viria mesmo a confirmar aquilo que no primeiro tempo não foi possível e fez mesmo o 1-0 no encontro.

O golo deu-se na sequência de um canto depois de um primeiro cabeceamento definido pelo guardião adversário, o lateral italiano estava no sítio certo para encostar e inaugurar o marcador (novamente).

Até ao fim o marcador não sofreu mais alterações e o Napoli confirmou a vitória e os três pontos. Sendo assim, o conjunto de Conte soma 22 pontos e segue na liderança da Série A antes de se deslocar a Milão na próxima jornada para enfrentar o AC Milan de Paulo Fonseca.