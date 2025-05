Nápoles é uma cidade em festa há mais de 24 horas. Se a sexta-feira foi dominada por euforia por antecipação, a madrugada deste sábado foi plena de celebrações. No rescaldo à conquista do “Scudetto” não faltaram fotografias e vídeos, além de focos de violência e detenções.

A festa atravessou fronteiras, chegando, por exemplo, à Bélgica e aos Estados Unidos.

No rescaldo da noite em Nápoles, pelo menos 39 feridos deram entrada nos hospitais. De acordo com o La Repubblica, estas pessoas apresentaram queimaduras, marcas de violência ou ferimentos por acidentes rodoviários.

Além disso, as autoridades detiveram dezenas de adeptos, pelos mais variados motivos. Além de furtos e confrontos, houve quem invadisse fontes públicas ou usasse pirotecnia ilegal. Neste turbilhão, um “influencer” no TikTok – de 26 anos e com mais de 220 mil seguidores – foi detido por desobediência, fuga e porte de arma de fogo.

Entretanto, em Parma, adeptos do Nápoles envolveram-se em confrontos com os “tifosi” daquela cidade, o que resultou em montras partidas e vários estabelecimentos danificados.

O Nápoles conquistou, pela quarta vez, a Serie A na noite de sexta-feira, ao triunfar sobre o Cagliari (2-0) na última jornada.