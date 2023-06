Luciano Spalletti está de saída do Nápoles com o «scudetto» no bolso e na hora da despedida teve direito a uma surpresa no mínimo curiosa.

Esta tarde, um grupo de ultras da equipa napolitana acedeu à sala de imprensa do centro de estágios da equipa, em Castel Volturno, para «devolver» o volante do FIAT Panda roubado ao técnico em outubro de 2021 e os CD de Pino Daniele que estavam dentro da viatura.

Na verdade, tudo não passou de uma brincadeira. Os adeptos apareceram mascarados de assaltantes com um grande pacote onde tinham os presentes: um volante igual àquele que foi roubado ao técnico e os álbuns de que ele tinha publicamente dado falta. A oferta foi acompanhada de uma carta bem humorada, onde se lia, entre outras coisas: «Aqui está o que sobrou do seu Panda, que foi queimado».

Spalletti não conteve o riso com a brincadeira e abraçou em seguida os «meliantes», reconhecendo o gesto de agradecimento no mínimo insólito, após a conquista do título italiano, 33 anos depois.