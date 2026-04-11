A Artemis II regressou à Terra na madrugada de sexta-feira para sábado com os quatro astronautas sãos e salvos. Uma manobra que cumpriu ao milímetro os planos traçados pela NASA, com uma amaragem perfeita ao largo da Califórnia. Fica, assim, aberto um novo capítulo da exploração espacial, com a humanidade a regressar à lua mais de meio século depois do fim do programa Apollo.

A amaragem ocorreu às 01h07 no horário de Portugal Continental, às 17h00 no horário local, quando a cápsula Orion, amparada por três paraquedas, chegou ao Oceano Pacífico, ao largo da costa do sul da Califórnia.

«Esta noite demos um grande passo para nos colocarmos no caminho que nos levará à superfície», afirmou o administrador da NASA, Amit Kshatriya, acrescentando que «o caminho para a superfície está agora aberto».

Kshatriya recordou ainda a última vez que os seres-humanos viajaram até à proximidade da Lua, com a missão Apollo 17, e a forma como o programa perdeu impulso posteriormente, salientando, contudo, que a NASA continuou a evoluir.

«Reconhecemos durante o programa Apollo que a reutilização seria importante, razão pela qual construímos um avião espacial com asas chamado vaivém espacial, e depois utilizámos essa máquina reutilizável para construir uma estação espacial. Durante 25 anos aprendemos a viver e a trabalhar no espaço e conseguimos desenvolver tecnologias que permitem a exploração», destacou.

O regresso a casa da missão Artemis II aconteceu dez dias depois do seu lançamento, a 1 de abril. Durante este período, a missão bateu vários recordes, destacando-se o facto de ter levado astronautas à maior distância da Terra alguma vez alcançada por seres humanos, além de ter sido a primeira a dar uma volta completa à Lua.

Para além de trazer imagens impressionantes e atualizadas do planeta Terra, a missão ajudou a preparar o terreno para o regresso sustentado da humanidade à Lua e reforçou o objetivo de, num futuro não muito distante, levar o ser humano até Marte.

O sucesso da missão foi ainda assinalado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que felicitou a tripulação numa publicação feita esta noite, convidando-a a visitar a Casa Branca.

«Parabéns à grande e muito talentosa tripulação da Artemis II. Toda a viagem foi espetacular, a aterragem foi perfeita e, como Presidente dos Estados Unidos, não poderia estar mais orgulhoso!», escreveu numa publicação na rede social Truth Social. «Aguardo com expectativa vê-los a todos em breve na Casa Branca. Vamos repetir e, depois, o próximo passo será Marte!», acrescentou.

De acordo com um responsável da Casa Branca, Trump, que passou a noite num evento político na Virgínia, acompanhou a amaragem da Artemis II em direto pela televisão a partir da Trump Winery, em Charlottesville.

Veja as imagens oficiais do regresso da Artemis II: