Tozé Carvalho e Rita Ferreira vivem um momento de grande felicidade: o casal viu na última semana nascer no Dubai o primeiro filho, a quem deu o nome de Gustavo. O momento por isso é de celebração para Tozé e Rita nesta altura, eles que há dois anos se mudaram para os Emirados Árabes Unidos, desde que o médio foi jogar para o Al Nasr.

Refira-se, aliás, que Rita Ferreira cumpriu toda a gravidez no Dubai e não se coibiu de fazer um vida normal, entre compras, passeios no deserto, praia e piscina. O anúncio da gravidez foi aliás feito através das redes sociais, com uma grande produção filmada com um drone, que começou por focar a barriga de Rita até mostrar o casal na imensidão do deserto.

Entretanto, e após o nascimento de Gustavo, foram vários os jogadores que desejaram as felicidades ao casal, como Gonçalo Paciência, por exemplo, que não se coibiu de provocar o amigo. «A primeira vez na vida que és grande», escreveu. Também Marega, Otávio, Álvaro Negredo, Fábio Martins, Deco, João Teixeira, Ola John, entre muitos outros, deram os parabéns ao jogador formado no FC Porto, e que passou por Moreirense e V. Guimarães antes de sair para o Al Nasr.