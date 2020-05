Os portugueses Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, respetivamente no segundo e quinto lugares, foram considerados, para a prestigiada revista desportiva France Football, como dois dos cinco nomes mais influentes do futebol mundial.

Na edição desta terça-feira, a publicação elegeu, à frente do futebolista e do empresário lusos, o dono do Paris Saint-Germain e proprietário do grupo de media BeIN Sports, Nasser al-Khelaifi, como a personalidade mais influente na modalidade.

Entre os 50 nomes maiores, que vão de jogadores, treinadores, empresários, à justiça, Bola de Ouro e outras entidades ligadas ao desporto, o português Rui Pinto, criador do Football Leaks, surge no 47.º lugar.