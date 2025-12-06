Camila Rebelo bateu este sábado, pela terceira vez, um recorde nacional nos Europeus de piscina curta, que decorrem na Polónia.

A nadadora portuguesa terminou na sétima posição das «meias» nos 50 metros costas num total de 27,16 segundos, sendo que a anterior melhor marca era de 27,28 segundos. Camila Rebelo também já tinha batido os recordes nacionais dos 100 e 200 metros costas em Lublin, sendo que ainda vai participar na prova de 400 estilos, este domingo.

Ainda na vertente feminina, Mariana Cunha foi afastada nas meias-finais dos 200 metros mariposa, sendo que as duas atletas foram as únicas a garantir uma vaga nas «meias» de ambas as provas.