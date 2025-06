É mais uma medalha para Portugal nos Campeonatos da Europa de sub-23 de natação. Diogo Ribeiro voltou a conquistar o ouro, desta vez, nos 50 metros mariposa distância que é também campeão do Mundo absoluto.

O nadador português liderou toda a prova em Samorin, na Eslováquia e terminou no primeiro lugar com o tempo de 23.01 segundos, com oito centésimos do segundo classificado, o ucraniano Vladyslav Bukhov. Popescu, da Roménia, fechou o pódio com o tempo de 23.43 segundos.

Esta foi a terceira medalha de Diogo Ribeiro nestes Campeonatos da Europa de sub-23 depois da conquista do título europeu nos 50 metros livres e a prata nos 100 metros mariposa.

Portugal está no 10.º lugar do medalheiro com quatro medalhas conquistadas, juntando o título europeu de Francisca Martins nos 400 metros livres.