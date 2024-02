Diogo Ribeiro sagrou-se campeão mundial de 50 metros mariposa e subiu ao pódio para receber a medalha de ouro, antes de se escutar o hino nacional no Qatar.

Já depois de o norte-americano Michael Andrew e do australiano Cameron McEvoy terem recebido as respetivas medalhas, o jovem nadador do Benfica, com o ouro ao peito, entoou o hino de Portugal.

Diogo Ribeiro não escondeu a felicidade, esteve com um sorriso no rosto e um olhar emotivo para as bancadas, de onde se ouviam vozes portuguesas.

O nadador foi ainda felicitado pelos restantes representantes da comitiva lusa nos Mundiais de Natação.

