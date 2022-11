O Benfica anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o jovem nadador Diogo Ribeiro, que no início de setembro conquistou três medalhas de ouro no mundial de juniores de natação, no Peru.

Em comunicado, os encarnados explicam que este é um vínculo «multianual», que «inclui o ciclo olímpico de Paris 2024», bem como o ciclo seguinte.

Diogo Ribeiro, de 18 anos, detém o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, com recorde do mundo do escalão, além de ter conquistado o ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.