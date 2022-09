Diogo Ribeiro é campeão mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, título conquistado em Lima, Peru, na última madrugada, e com recorde do mundo do escalão.

O nadador português soma, assim, o terceiro título mundial depois da conquista das medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.

O nadador do Benfica, de 17 anos, venceu a prova em 22,96 segundos, melhorando em nove centésimos o recorde do mundo júnior, que estava na posse do russo Andrei Minakov (23,05), desde outubro de 2020, retirando também 11 centésimos ao recorde nacional, que já lhe pertencia, informa a Lusa.

Diogo Ribeiro venceu confortavelmente a final, deixando o checo Daniel Gracik, na segunda posição, a meio segundo (23,46), e o dinamarquês Casper Puggaard, no terceiro lugar, a um segundo (23,96), após abdicar da meia-final dos 100 metros livres, para a qual se tinha qualificado com o melhor tempo das eliminatórias, à frente do recordista mundial absoluto, o romeno David Popovici.