Diogo Ribeiro conquistou a medalha de ouro na final dos 50 metros livres do Open de Espanha, que decorre em Palma de Maiorca.

O nadador português, que representa o Benfica, venceu mais uma prova, juntando esta medalha ao ouro nos 50 metros mariposa e ao bronze nos 100 metros livres neste certame.

Diogo Ribeiro partilhou o lugar mais alto do pódio com o espanhol Sergio De Celis Montalbán, já que ambos os nadadores completaram a distância em 22,16 segundos. O também espanhol Oscar Pascual Buldon ficou no 3.º posto (22,18 segundos).