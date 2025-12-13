Diogo Ribeiro e Ana Pinho Rodrigues estabeleceram novos recordes nacionais nas vertentes de 50 metros livres e bruços, respetivamente, nos Campeonatos Nacionais de pista curta.

Em Leiria, o atleta do Benfica fixou a melhor marca de 21,15 segundos, melhorando em sete centésimos o anterior registo de Miguel Nascimento. Já no lado feminino, Ana Pinho Rodrigues conseguiu uma marca de 29,98 segundos, baixando assim a fasquia dos 30 segundos pela primeira vez.

Além disso, Diogo Ribeiro ajudou a equipa do Benfica a fixar um novo recorde na estafeta mista de 4x50 metros estilos, juntamente com Miguel Duarte, Rita Barros e Rebeca Leonor.