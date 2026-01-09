Natação
Natação: Diogo Ribeiro regressa à competição no Challenge de Genebra
Atleta luso integra Seleção Nacional de sub-23 após ter falhado Europeus de piscina curta
Diogo Ribeiro prepara-se para regressar à competição, no Challenge de Genebra, após ter falhado os Campeonatos da Europa de piscina curta, no passado mês de dezembro.
O atleta luso integra a Seleção Nacional de sub-23, juntamente com Ema Conceição, Mariana Cunha, Francisca Martins, Maria Moura, Kevins Apseniece, Rodrigo Borges e Gustavo Ribeiro. Desta forma, o campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa em 2024 vai competir entre 23 e 25 de janeiro, na Suíça.
De acordo com a Federação Portuguesa de Natação (FPN), este é o primeiro momento de «avaliação» para os 16 nadadores portugueses, sendo que alguns ainda estão à procura de mínimos para o Europeu de juniores e para o Europeu de Paris.
