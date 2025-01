Gary Hall, campeão olímpico pelos Estados Unidos por cinco ocasiões, viu-se obrigado a fugir da sua residência luxuosa, no bairro de Pacific Palisades, na noite desta quarta-feira, devido ao grande incêndio florestal que deflagrou na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia.

Para além das medalhas, Gary também perdeu todas as recordações de uma carreira e relíquias familiares.

Segundo o próprio, as chamas obrigaram o seu filho a abandonar a habitação com o cão Puddles, a insulina para os diabetes, um quadro do avô e outra peça de arte.

Uma página para ajudar Gary Hall Jr, atualmente com 50 anos, foi aberta no GoFundMe, tendo já sido doados quase 16 mil dólares, em um objetivo estabelecido nos 25 mil.

Alimentados pelos ventos do furacão Santa Ana, estes são os incêndios mais fortes dos últimos anos e já causaram duas mortes e vários feridos, tendo destruído mais de mil residências, segundo as autoridades norte-americanas.