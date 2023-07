De pé a aplaudir.



Foi assim que Michael Phelps reagiu quando Léon Marchand bateu o último recorde do mundo nos 400 metros estilos para vencer a final dos Mundiais de Fukuoka, no Japão.



O nadador francês nadou os 400 metros estilos em 4.02,50 minutos e fez cair o mais antigo de todos os máximos mundiais que ainda vigorava da natação pura, fazendo-o por uma larga margem - o norte-americano tinha feito 4.03,86 em Pequim 2008.



«É de doidos. Foi das coisas mais dolorosas que fiz na vida, e é fantástico fazer isto cá. O melhor está por vir», disse, pouco depois de fazer história na natação.



Também a estafeta composta pelas australianas Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris e Emma McKeon bateu o recorde do mundo dos 4x100 metros livres ao conquistar o ouro no campeonato do Mundo.



As australianas nadaram a distância em 3.27,96 minutos, melhorando o registo que já pertencia à Austrália desde Tóquio2020, quando venceram o ouro com 3.29,69. Este foi, de resto, um domingo em cheio para a Austrália que viu ainda Titmus quebrar o recorde do mundo dos 400 metros livres, nadando a distância na final em 3.55,48 minutos.



Veja a reação de Phelps ao perder o último recorde que lhe pertencia: