A nadadora olímpica Ana Rodrigues bateu este domingo o recorde nacional dos 100 metros bruços, um dia depois de fazer o mesmo nos 50 metros, ao nadar a distância em 1.08,22 minutos.

Uma marca alcançada no 38.º Meeting Internacional do Porto, que terminou nas piscinas de Campanhã, com Ana Rodrigues a melhorar um máximo que já lhe pertencia, tirando sete centésimos ao anterior registo, que tinha fixado a 17 de dezembro de 2022, em Coimbra.

A marca foi alcançada na final A da distância, que a nadadora da Escola Desportiva de Viana venceu por larga distância, no último dia de uma prova de que foi o principal destaque.