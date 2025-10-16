Ariarne Titmus, nadadora australiana que conquistou quatro medalhas de ouro olímpicas e é recordista mundial dos 200 metros livres, anunciou o fim da carreira com apenas 25 anos.

Titmus efetuou uma pausa na carreira após os Jogos Olímpicos de Paris (2024), onde se sagrou campeã olímpica dos 400 e 4x200 metros livres, mas tinha manifestado a intenção de regressar à competição a tempo de preparar a participação nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.

«Foi uma decisão difícil, muito difícil, mas com que estou feliz por ter tomado. Sempre adorei a natação, é a minha paixão desde que era criança. Esta pausa fez-me perceber que algumas coisas que sempre foram importantes na minha vida se tornaram um pouco mais importantes do que a natação», explicou numa publicação nas redes sociais.

Além dos ouros nos últimos Jogos Olímpicos, Ariarne Titmus tem igualmente quatro títulos mundiais, sagrou-se campeã nas provas de 200 e 400 metros livres em Tóquio2020 e conquistou ainda três medalhas de prata e uma de bronze em Jogos Olímpicos.