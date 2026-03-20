Cameron McEvoy bate recorde do mundo nos 50 metros livres
Nadador australiano bateu marca que já tinha mais de dezasseis anos
Nadador australiano bateu marca que já tinha mais de dezasseis anos
O nadador australiano Cameron McEvoy bateu esta sexta-feira o recorde do mundo dos 50 metros livres, ao efetuar a distância em 20,88 segundos, melhorando uma marca que persistia desde 2009.
McEvoy superou a marca de 20,91, que tinha sido obtida pelo brasileiro César Cielo há mais de 16 anos (18 de dezembro de 2009), nos campeonatos brasileiros e quando os nadadores usavam ainda os fatos de poliuretano.
No final de 2009, a Federação Internacional de Natação (FINA), atualmente World Aquatics, proibiu o uso de fatos poliuretano e neoprene em competições oficiais, devido à vantagem que ofereciam, com redução do atrito e aumento da flutuabilidade.
Em Shenzhen, na China, McEvoy pulverizou a sua melhor marca nos 50 metros (21,06), batendo na competição o norte-americano Jack Alex (21,57) e o também australiano Kyle Chalmers (22,01).
No Instagram, o brasileiro César Cielo deu os parabéns ao seu sucessor, considerando «incrível», numa publicação a que McEvoy respondeu ter tido no brasileiro um modelo a seguir.
«Se vi mais longe do que os outros, foi por estar sobre os ombros de gigantes, e tu, meu amigo, és um gigante neste desporto», escreveu o nadador australiano.
McEvoy, de 31 anos, apelidado de «professor», é o campeão olímpico em título nos 50 metros livres, medalha conquistada em Paris 2024.