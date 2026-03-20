O nadador australiano Cameron McEvoy bateu esta sexta-feira o recorde do mundo dos 50 metros livres, ao efetuar a distância em 20,88 segundos, melhorando uma marca que persistia desde 2009.

McEvoy superou a marca de 20,91, que tinha sido obtida pelo brasileiro César Cielo há mais de 16 anos (18 de dezembro de 2009), nos campeonatos brasileiros e quando os nadadores usavam ainda os fatos de poliuretano.

No final de 2009, a Federação Internacional de Natação (FINA), atualmente World Aquatics, proibiu o uso de fatos poliuretano e neoprene em competições oficiais, devido à vantagem que ofereciam, com redução do atrito e aumento da flutuabilidade.

Em Shenzhen, na China, McEvoy pulverizou a sua melhor marca nos 50 metros (21,06), batendo na competição o norte-americano Jack Alex (21,57) e o também australiano Kyle Chalmers (22,01).

No Instagram, o brasileiro César Cielo deu os parabéns ao seu sucessor, considerando «incrível», numa publicação a que McEvoy respondeu ter tido no brasileiro um modelo a seguir.

«Se vi mais longe do que os outros, foi por estar sobre os ombros de gigantes, e tu, meu amigo, és um gigante neste desporto», escreveu o nadador australiano.

McEvoy, de 31 anos, apelidado de «professor», é o campeão olímpico em título nos 50 metros livres, medalha conquistada em Paris 2024.