Diogo Ribeiro bate recorde nacional nos 50 metros mariposa
Terceiro máximo português nos Nacionais de piscina curta, em Leiria, para o nadador luso
Diogo Ribeiro continua a escrever história nos Campeonatos Nacionais de piscina curta, que decorrem em Leiria. O nadador português bateu este domingo o recorde nacional dos 50 metros mariposa, ao cumprir a distância em 22,48 segundos, durante as eliminatórias da prova.
O anterior máximo já pertencia ao atleta do Benfica, com 22,69 segundos, marca estabelecida há um ano nos Nacionais de Tomar, e este é já o terceiro recorde nacional alcançado por Diogo Ribeiro na presente edição da competição.
No sábado, o nadador tinha fixado um novo recorde nos 50 metros livres, com 21,15 segundos, além de ter integrado a estafeta mista das águias que estabeleceu um novo máximo nacional nos 4x50 metros estilos, com o tempo de 1.44,20 minutos, ao lado de Miguel Duarte, Rita Barros e Rebeca Leonor.
Os Nacionais de piscina curta ficam ainda marcados pelo recorde nacional de Ana Pinho Rodrigues nos 50 metros bruços. A nadadora portuguesa tornou-se a primeira a baixar a barreira dos 30 segundos na distância, ao nadar em 29,98 segundos.