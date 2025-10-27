Os nadadores portugueses continuam a dar cartas no Europeu de Síndrome de Down que está a decorrer em Albufeira, no Algarve, com destaque para Matilde Ferreira que estabeleceu um novo recorde mundial nos 200 metros bruços.

A nadadora portuguesa qualificou-se para a final com o tempo de 3:39.61, um novo recorde mundial, num dia em que todos os nadadores portugueses conseguiram qualificar-se para as respetivas finais.

Entre estes destaca-se também Vicente Pereira que também estabeleceu um novo recorde mundial T21, neste caso nos 100 metros livres, com o tempo de 1:04.83.

André Almeida também brilhou ao alcançar o recorde europeu Masters 1 T21 (1:09.71), enquanto Filipe Santos registou um novo recorde europeu Masters 2 T21 (1:14.86).

As primeiras medalhas para Portugal chegaram nas finais dos 400 livres, com André Almeida a conquistar a prata (5:45.34) e Francisco Montes a alcançar o bronze (5:55.77).