Europeus de piscina curta: Camila Rebelo na final dos 200 metros costas
Ana Pinho Rodrigues bateu recorde nacional nos 50 metros mariposa
Camila Rebelo qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais dos 200 metros costas dos Europeus de piscina curta, num primeiro dia da competição em que Ana Pinho Rodrigues bateu o recorde nacional dos 50 metros mariposa.
Campeã europeia em piscina longa, em Belgrado, em 2024, Camila Rebelo conseguiu o quarto melhor tempo das qualificações, em 2.06,93 minutos, ainda longe do seu recorde nacional (2.04,39), e vai disputar a meia-final a partir das 20h10 em Lublin, na Polónia, menos uma hora em Lisboa.
Nos 50 metros mariposa, Ana Pinho Rodrigues ficou fora da próxima fase, mas, com o 22.º tempo das eliminatórias, de 1.06,70 minutos, bateu o seu próprio recorde nacional, que era de 1.06,73 minutos.
Medalha de bronze em Belgrado, Francisca Martins conseguiu a 11.ª melhor marca das eliminatórias, com 4.05,02 minutos, mas acabou por ficar a quatro décimos da qualificação para a final.
Já nos 50 metros mariposa, Miguel Nascimento conseguiu a sua melhor marca pessoal, com 23,17 segundos, com Alexandre Amorim a também conseguir o recorde pessoal nos 100 bruços, com 59,75, o 51.º tempo das eliminatórias.
Ana Guedes foi 30.ª nos 50 metros mariposa, com uma marca de 26,96 segundos, uma posição à frente de Mariana Cunha, que nadou em 26,98, com João Costa a ser 22.º nos 200 costas, em 1.54,56 minutos.
Na estafeta 4x50 metros livres, a equipa portuguesa, formada por Ana Pinho Rodrigues, Francisca Martins, Mariana Cunha e Rafaela Azevedo, concluiu a prova em 1.42,37 minutos, o 13.º tempo das eliminatórias.