Portugal bateu este domingo mais um recorde nacional nos Europeus de piscina curta. A estafeta portuguesa feminina de 4x50 estilos terminou a prova em 1.49,10 minutos e superou a anterior marca em mais de dez segundos.

Apesar do feito, o quarteto português, composto por Camila Rebelo, Ana Rodrigues, Ana Guedes e Maria Cunha, ficou na 13.ª posição e falhou o apuramento para a final, na qual competem as oito seleções mais rápidas.

No setor masculino, Portugal também falhou a final na estafeta de 4x50 metros estilos. João Costa, Alexandre Amorim, Vasco Morgado e Miguel Nascimento terminaram na 17.ª posição, com um tempo de 1.35,01 minutos.

A assinalar ainda o 11.º lugar na prova feminina dos 400 metros estilos de Camila Rebelo, que tem sido o grande destaque de Portugal na competição, com o estabelecimento de três novos recordes nacionais. A portuguesa terminou a prova em 4.43,00 minutos e ficou na segunda posição de repescagem para a final.