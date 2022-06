Os Mundiais de Desportos Aquáticos, que estão a decorrer em Budapeste (Hungria), ficaram marcados por um episódio arrepiante nesta quarta-feira.

Durante a final da competição de solo livre de natação artística, a norte-americana Anita Álvarez perdeu os sentidos no final do exercício - aparentemente devido a exaustão - e foi prontamente socorrida pela sua treinadora, a espanhola Andrea Fuentes, que se atirou à água vestida, evitou que se afogasse e retirou-a depois da água com a ajuda de um elemento da organização.

Anita Álvarez, de 25 anos, foi depois levada por uma equipa médica que a observou. Alguns minutos depois, a equipa norte-americana informou nas redes sociais que a nadadora estava bem e fora de perigo. «Anita sofreu outra emergência médica, semelhante à que teve nas qualificações no ano passado, no final da sua prova. Vamos fornecer uma atualização sobre o seu estado depois de ela descansar e ser completamente avaliada pelo pessoal médico.»

