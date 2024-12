O nadador francês Léon Marchand foi distinguido com o Prémio de Desportista Europeu do Ano, atribuído pelas agências de notícias da Europa, após um desempenho notável nos Jogos Olímpicos Paris 2024, onde conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze.

A 67.ª edição do galardão, promovida pela agência polaca PAP e com a participação de 21 outras agências, incluindo a agência portuguesa Lusa, reconheceu o extraordinário ano do nadador de 22 anos. Marchand, campeão olímpico nas provas de 200m bruços, 200m mariposa, 200m estilos e 400m estilos, além de ter conquistado um bronze na estafeta 4x100 estilos, obteve 155 pontos, sendo eleito em primeiro lugar por cinco das 21 agências.

O nadador francês sucede ao tenista sérvio Novak Djokovic, vencedor do prémio em 2023, e dá à França o seu quarto título, após Michel Jazy (1965) e Jean-Claude Killy (1967 e 1968).

Marchand também se destacou ao se tornar apenas o quarto nadador a conquistar quatro medalhas de ouro em eventos individuais numa única edição dos Jogos Olímpicos. O francês é recordista mundial nos 400 estilos em piscina de 50 metros e nos 200m estilos em piscina curta (25 metros), além de ter estabelecido recordes olímpicos nos 200m mariposa, 200m bruços, 200m estilos e 400m estilos.

Em segundo lugar ficou o ciclista esloveno Tadej Pogacar, vencedor da Volta a Itália, da Volta a França e do título mundial de fundo, com 148 pontos. O sueco Armand Duplantis, campeão olímpico e recordista mundial do salto com vara, foi o terceiro classificado, com 142 pontos.

Confira a lista dos 25 mais votados:

Léon Marchand (França), natação – 155 pontos

Tadej Pogacar (Eslovénia), ciclismo – 148 pontos

Armand Duplantis (Suécia), atletismo – 142 pontos

Jannik Sinner (Itália), ténis – 113,5 pontos

Max Verstappen (Países Baixos), Fórmula 1 – 71 pontos

Rodri (Espanha), futebol – 53 pontos

Marco Odermatt (Suíça), esqui alpino – 49 pontos

Yaroslava Makhutchikh (Ucrânia), atletismo – 43 pontos

Remco Evenepoel (Bélgica), ciclismo – 36 pontos

Nikola Jokic (Sérvia), basquetebol – 35 pontos

Sifan Hassan (Países Baixos), atletismo – 27 pontos

Aryna Sabalenka (Bielorrússia), ténis – 26 pontos

Harrie Lavreysen (Países Baixos), ciclismo – 25 pontos

Femke Bol (Países Baixos), atletismo – 21 pontos

Johannes Thingnes Boe (Noruega), biatlo – 19 pontos

Oleksander Usyk (Ucrânia), boxe – 14 pontos

Sarah Sjostrom (Suécia), natação – 12 pontos

Novak Djokovic (Sérvia), ténis – 12 pontos

Nafissatou Thiam (Bélgica), atletismo – 11 pontos

Carlos Alcaraz (Espanha), ténis – 10 pontos

Paola Egonu (Itália), voleibol – 10 pontos

Lamine Yamal (Espanha), futebol – 9 pontos

Jude Bellingham (Inglaterra), futebol – 7 pontos

Iga Swiatek (Polónia), ténis – 7 pontos

Josef Dostal (República Checa), canoagem – 6 pontos