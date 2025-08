A estafeta feminina norte-americana bateu, neste domingo, o recorde mundial dos 4x100 metros estilos, na última final dos Mundiais de natação pura em Singapura2025, fixando o novo máximo em 3.49,34 minutos.

Regan Smith, Kate Douglass, Gretchen Walsh e Tori Huske bateram a marca que já pertencia a Smith, Walsh e Huske, então com Lilly King (2024), de 3.49,63 minutos.

A Austrália foi segunda classificada, com 3.52,67, enquanto a China ficou em terceiro lugar, com 3.54,77.

«Eu sabia que estaríamos perto. (...) Esta é a minha estafeta preferida, por isso estou muito feliz», referiu Tori Huske, a última a saltar para a água para fechar o recorde mundial.

Caíram três recordes do Mundo nestes Mundiais, depois da estafeta mista norte-americana nos 4x100 livres, que também contou com Douglass e Huske, e do francês Léon Marchand nos 200 metros estilos.