O nadador Alexis Santos terminou este sábado na 10.ª posição as meias-finais dos 50 metros costas dos Mundiais de piscina curta, em Abu Dhabi, e fez cair novamente o recorde nacional da distância, que já tinha estabelecido nas eliminatórias.

Alexis Santos nadou a meia-final em 23,35 segundos, retirando seis centésimos ao recorde nacional (23,41), que ele próprio bateu durante as eliminatórias da manhã.

O nadador do Sporting já tinha retirado 28 centésimos ao anterior recorde nacional (23,69), que pertencia a José Gabriel Lopes desde 2018, no desempate com o checo Tomas Franta, depois de ambos terem terminado empatados, na 16.ª posição, as eliminatórias, com 23,75 segundos.

Com o 10.º posto nos 50 metros costas, o nadador do Sporting é o segundo suplente para a final da prova, agendada para domingo.

Portugal está representado por oito nadadores – cinco masculinos e três femininos – nos Mundiais de piscina curta, que decorrem até terça-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos.