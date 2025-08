A norte-americana Kate Douglass e o húngaro Hubert Kos venceram as finais dos Mundiais de natação pura em Singapura2025. Nesta sexta-feira, nos 200 bruços, a norte-americana fixou o novo recorde dos campeonatos, com 2.18,50 minutos. Em todo o caso, a melhor marca de sempre pertence à russa Evgenia Chikunova, registo de 2023 (2.17,55).

Desta feita, a nadadora russa foi prata, seguida pela sul-africana Kaylene Corbett. Por sua vez, Kate Douglass, de 23 anos, juntou este ouro à prata nos 100 bruços e nas estafetas.

No total, a norte-americana acumula 17 medalhas em Mundiais de piscina longa, a que se somam cinco medalhas olímpicas (dois ouros).

Quanto aos 100 livres, a neerlandesa Marrit Steenbergen revalidou o título mundial de Doha2024, com 52,55 segundos. A prata ficou com a australiana Mollie O’Callaghan, com 52,55, enquanto o bronze caiu nas mãos da norte-americana Torri Huske, com 52,89.

Na vertente masculina, a primeira medalha para o Reino Unido, a poucos dias do final dos campeonatos, surgiu na estafeta 4x200 metros livres, prova na qual os Estados Unidos continuam a desiludir. Matthew Richards, James Guy, Jack McMillan e Duncan Scott nadaram em 6.59,84 minutos, seguidos por China – com recorde da Ásia (7.00,91) – e Austrália.

Entretanto, os 200 costas masculinos foram vencidos pelo húngaro Hubert Kos, deixando o sul-africano Pieter Coetze em segundo. Kos registou 1.53,19 minutos e Coetze fez 1.53,36 – apenas o terceiro e quarto a nadar abaixo de 1.54 desde 2020. O francês Yohann Ndoye-Brouard foi bronze, com 1.54,62.

Nos 200 bruços, o chinês Qin Haiyang, recordista do Mundo, recuperou o título em 2.07,41 minutos, deixando em segundo o japonês Ippei Watanabe (2.07,70) e no bronze o neerlandês Caspar Corbeau (2.07,73). É o segundo título para o chinês nesta semana, depois do ouro nos 100 bruços.

Quanto aos portugueses, de recordar que Camila Rebelo falhou a final dos 200 costas, distância em que é campeã da Europa. A nadadora de 22 anos conseguiu o nono tempo nas meias-finais, com 2.09,40 minutos – a segunda melhor marca da carreira, a meio segundo do recorde nacional. Todavia, o apuramento para a final fechou em 2.09,09.

Salvo alguma desistência que coloque Rebelo, primeira reserva, na final dos 200 costas, Portugal encerra, assim, a participação nos Mundiais de Singapura2025.

Por sua vez, Diogo Ribeiro foi quinto classificado nos 50 mariposa e 12.º nos 100 mariposa, enquanto Diana Durães acabou na posição 24 nos 800 livres e no lugar 25 nos 1500 livres. Por fim, Francisca Martins foi 15.ª nos 400 metros livres e 20.ª nos 200 metros livres.