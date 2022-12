Nicholas Santos, nadador brasileiro de 42 anos, sagrou-se campeão do Mundo dos 50 metros mariposa em piscina curta e anunciou a seguir o final da carreira.

«Deixo a natação aos 42 anos e estou muito feliz e orgulhoso. Sou quatro vezes campeão do Mundo nesta distância e deixo o desporto como recordista do Mundo e campeão pan-americano. Viajei para mais de 40 países, mas esta noite foi a última competição da minha carreira», disse após a prova.

Em 2015, então com 35 anos, Nicholas Santos, especialista no estilo de mariposa, tornou-se no nadador mais velho a subir ao pódio de um Mundial de piscina curta ou olímpica (50 metros).

Nesta quarta-feira, em Melbourne, Austrália, atualizou esse recorde pela sexta e derradeira vez em grande estilo: nadou a distância em 21,78 segundos, o que representou um novo recorde dos campeonatos, apenas a 3 centésimos do melhor tempo de sempre e que está na posse dele ex-aequo com o húngaro Szebasztián Szabó, que teve de se contentar com o bronze. No segundo lugar ficou o suíço Noe Ponti (21,96), que tem metade da idade de Nicholas Santos.