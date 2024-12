Vicente Pereira bateu neste domingo o recorde do mundial dos 100 metros livres da classe S21, para nadadores com síndrome de Down.

Na Guarda, na última jornada do Campeonato Nacional de Inverno, o nadador de 19 anos completou a distância em 1.05:33 minutos, retirando 29 centésimos ao anterior recorde mundial fixado por ele próprio há menos de um mês nos Mundiais de Orlando, nos Estados Unidos.