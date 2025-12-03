Europeus piscina curta: Camila Rebelo fixa recorde nacional nos 200 metros costas
Portuguesa ficou a espreitar o pódio na final, na Polónia
Portuguesa ficou a espreitar o pódio na final, na Polónia
Camila Rebelo, de 22 anos, fixou um novo recorde nacional na final dos 200 metros costas dos Europeus de piscina curta, em Lublin, na Polónia. Nesta quarta-feira, a nadadora portuguesa completou a prova em 2:03.51 minutos, mas terminou na quarta posição.
A espanhola Carmen Weiler Sastre conquistou o ouro, graças à marca de 2:01.66 minutos, seguida pela escocesa Katie Shanahan (2:02.79) e pela francesa Pauline Mahieu (2:03.02).
Esta foi a terceira final em piscina curta para Camila Rebelo, depois dos 100 costas e 200 costas em 2023. A perseguição à medalha prossegue.
Quarta da Europa com novo recorde nacional! 👏🤩— Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) December 3, 2025
Camila Rebelo foi 4.ª classificada nos 200 metros costas do Campeonato da Europa de piscina curta, em Lublin, com um tempo de 2:03.51, um novo máximo para Portugal 🆕#EquipaPortugal | 📸 FPN/Simone Castrovillari pic.twitter.com/sXPKzG37CK