Camila Rebelo, de 22 anos, fixou um novo recorde nacional na final dos 200 metros costas dos Europeus de piscina curta, em Lublin, na Polónia. Nesta quarta-feira, a nadadora portuguesa completou a prova em 2:03.51 minutos, mas terminou na quarta posição.

A espanhola Carmen Weiler Sastre conquistou o ouro, graças à marca de 2:01.66 minutos, seguida pela escocesa Katie Shanahan (2:02.79) e pela francesa Pauline Mahieu (2:03.02).

Esta foi a terceira final em piscina curta para Camila Rebelo, depois dos 100 costas e 200 costas em 2023. A perseguição à medalha prossegue.

