Depois da prata conquistada nos 100 metros mariposa foi a vez de Diogo Ribeiro subir ao lugar mais alto do pódio nos 50 metros livres.

Em Samorin, na Eslováquia, o nadador luso partiu da pista 2 e conseguiu bater a concorrência do ucraniano Vladyslav Bukhov por apenas sete centésimos de segundo, tendo terminado a prova com o tempo de 21,67 segundos, um novo recorde nacional.

O romeno David Popovici ficou no terceiro posto com 21,86 segundos. Com este resultado, Diogo Ribeiro melhorou o seu anterior recorde de 21,87 segundos, que alcançou no dia 30 de marco de 2023 no Funchal.

Veja aqui a prova de Diogo Ribeiro: