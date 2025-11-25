Natação: fenómeno em Rio 2016 e Tóquio 2020 suspensa até 2027
Canadiana Penny Oleksiakt cometeu três falhas em exames antidoping no espaço de 12 meses
A nadadora canadiana Penny Oleksiak, vencedora de sete medalhas em Jogos Olímpicos, foi suspensa por dois anos, devido a violações das regras antidoping, revelou a Agência Internacional de Testes (ITA) nesta terça-feira.
«A atleta cometeu três falhas de localização num período de 12 meses, entre outubro de 2024 e junho deste ano. Em julho, aceitou uma suspensão provisória voluntária até à resolução do caso. Não contestou a decisão arbitral e concordou com as consequências propostas pela ITA», lê-se em comunicado.
Aos 25 anos, a atleta vai estar inelegível até julho de 2027 e vê desaparecerem todos os resultados individuais atingidos desde 16 de junho. A nadadora conquistou quatro medalhas no Rio 2016 e três em Tóquio 2020.
A decisão pode ser contestada no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), mas não impede Penelope Oleksiak, campeã olímpica dos 100 metros livres há nove anos, de almejar a presença em Los Angeles 2028.