A natação portuguesa voltou a estar em evidência no Challenge International de Genebra, com Francisca Martins e Diogo Ribeiro a conquistarem vitórias na 50.ª edição da competição, disputada na Suíça.

Depois de já ter triunfado nos 400 metros livres, Francisca Martins voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez nos 200 livres, prova que venceu com o tempo de 2.00,78 minutos. Na mesma final, Mariana Cunha foi sexta classificada, em 2.03,72, enquanto Ema Conceição terminou no sétimo lugar, com 2.04,04.

Já Diogo Ribeiro venceu os 50 metros livres, com a marca de 22,38 segundos, somando assim a segunda vitória em Genebra, depois do triunfo nos 50 mariposa, no sábado.

O dia ficou ainda marcado por mais um pódio português, com Ema Conceição a terminar no terceiro lugar dos 50 livres, ao nadar em 25,80 segundos. A nadadora já tinha arrecadado a medalha de prata nos 100 livres, na sexta-feira, fechando uma participação de grande nível na competição suíça.