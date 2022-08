Gabriel Lopes conquistou a medalha de bronze nos 200 metros estilos no Campeonato da Europa de Natação que está a decorrer em Roma, em Itália.

O nadador português terminou a prova no terceiro lugar, com o tempo de 1:58.34 minutos, apenas atrás do húngaro Hubert Kós (1:57.72) e do italiano Alberto Razzetti (1:57.82).

Gabriel Lopes, de 25 anos, tinha sido o mais rápido, tanto na na pré-eliminatória, como na meia-final, mas na corrida às medalhas não resistiu à maior experiência dos adversários.

Foi a segunda medalha portuguesa no Europeu que está a decorrer em Roma, já depois de Diogo Ribeiro também ter conseguido uma medalha de bronze nos 50 metros mariposa na passada sexta-feira.