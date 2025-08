A canadiana Summer McIntosh e o francês Léon Marchand venceram, neste domingo, as respetivas finais dos 400 metros estilos, no último dia dos Mundiais de natação pura em Singapura2025.

Com um tempo de 4.25,78 minutos, novo recorde dos campeonatos, Summer McIntosh – campeã olímpica da distância – confirmou o favoritismo, destacada de um empate pela prata, da australiana Jenna Forrester e da japonesa Mio Narita, ambas com 4.33,26. Foi o quarto ouro da canadiana Summer McIntosh, de 18 anos.

Na final masculina brilhou o campeão olímpico em Paris2024, Léon Marchand, que registou 4.04,73 minutos, destacado do japonês Tomoyuki Matsushita (4.08,32) e do russo Ilia Borodin (4.09,16).

A quinta marca mais rápida da história, atrás apenas dele mesmo e de Michael Phelps, permitiu a Marchand confirmar o domínio nos estilos, que venceu, nos 200 e 400 metros, nos Mundiais de 2022, 2023 e 2025, além dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Entretanto, nos 50 costas masculinos, o russo Kliment Kolesnikov estabeleceu um novo recorde dos campeonatos, com 23,68 segundos, à frente do empate pela prata, entre o sul-africano Pieter Coetze e o russo Pavel Samusenko.

Quanto aos 1500 metros livres, o tunisino Ahmed Jaouadi – vencedor nos 800 livres – foi o melhor, com 14.34,41 minutos. O alemão Sven Schwarz foi segundo (14.35,69) e o norte-americano Bobby Finke fechou o pódio (14.36,60).

Nas estafetas 4x100 estilos, os atletas neutrais – russos – bateram o recorde da Europa e dos campeonatos – Miron Lifintsev, Kirill Prigoda, Andrei Minakov e Egor Kornev nadaram em 3.26,93 minutos, à frente de França e Estados Unidos.

Quanto à vertente feminina, nos 50 bruços, a lituana Ruta Meilutyte somou o quarto título mundial seguido (29,55 segundos). Já a chinesa Tang Qianting foi segunda (30,03), seguida pela italiana Benedetta Pilato (30,14), no primeiro pódio destes campeonatos, no feminino, sem uma nadadora norte-americana.

Quanto aos 50 livres, a australiana Meg Harris registou 24,02 segundos, superando as duas chinesas Wu Qingfeng (24,26) e Cheng Yujie (24,28).

Por fim, na final feminina das estafetas 4x100 estilos, caiu o recorde do Mundo, agora fixado nos 3.49,34 minutos, por Regan Smith, Kate Douglass, Gretchen Walsh e Tori Huske. A Austrália foi segunda e a China terceira.

Este domingo pôs fim a quase um mês de competição em Singapura, com a China a dominar o medalheiro no cômputo geral dos Mundiais. No total caíram três recordes do Mundo nestes Mundiais, depois da estafeta mista norte-americana 4x100 livres, que também contou com Douglass e Huske, e do francês Léon Marchand nos 200 metros estilos.