Natação: Mariana Cunha quebra recorde nacional dos 100 metros mariposa
Nadadora do Colégio Efanor detém recorde desde 2023. Sport Algés e Dafundo brilha na estafeta feminina dos 4x50 metros estilos
Mariana Cunha, do Clube de Natação Colégio Efanor, estabeleceu nesta terça-feira um novo recorde nacional dos 100 metros mariposa, completando a prova em 57,93 segundos, baixando a marca de 58,01, da qual era detentora e que vigorava desde 2023. O recorde foi conseguido durante os campeonatos nacionais, disputados até esta terça-feira em Leiria.
Na estafeta feminina dos 4x50 metros estilos, o Sport Algés e Dafundo contou com Mariana Marques, Margarida Lopes, Carolina Silva e Erica Amador para fixar o recorde em 1.51,70 minutos. O anterior máximo, com mais quatro segundos, também pertencia a este clube.
Camila Rebelo foi a nadadora que mais títulos conquistou em Leiria, juntando aos 50, 100 e 200 metros costas os cetros dos 200 e 400 estilos.
