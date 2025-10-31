A nadadora olímpica Tamila Holub anunciou o final da carreira, aos 26 anos, através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

«Parece que chegou o dia de anunciar, oficialmente, o fim da minha carreira», começou por escrever Tamila, que em julho de 2024 já havia decidido fazer uma pausa na carreira.

A atleta explicou que a decisão surge após uma «relação complicada» com a natação desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, competição que considera ter marcado uma viragem na sua ligação à modalidade.

«Dei demasiado de mim para esses Jogos Olímpico e, como me pareceu, pouco tive em troca. Fiquei magoada e não fui capaz de o superar a cem por cento», confessou a nadadora.

Holub representou Portugal em duas edições dos Jogos Olímpicos. Estreou-se no Rio 2016, com a 24.ª posição nos 800 metros livres, e voltou a participar em Tóquio 2020, onde foi 22.ª nos 1.500 livres e 25.ª nos 800 livres.

Na mensagem deixada no Instagram, Tamila partilhou que, com o passar do tempo, perdeu a ligação emocional à modalidade.

«Eu já não dava a mesma energia, a mesma dedicação nem o mesmo amor à natação e aqui já foi ela que não perdoou. Infelizmente, eu já não tinha a capacidade física nem psicológica para continuar a sofrer por ela», assumiu.

A antiga atleta do Sp. Braga, que chegou a conquistar o título europeu júnior dos 1.500 metros livres em 2016, confessou ainda que terminou a época de 2024 «a sentir ódio por aquilo que antes tanto amava».

«O pior é que já nem era a natação em si, era praticamente tudo o que estava de alguma forma ligado a ela. E foi aí que eu decidi fazer uma pausa. Senti que precisava do tempo e da distância, de ‘pôr a cabeça fora de água’, sair da piscina, e de encontrar algo que me motivasse tanto como, no seu tempo, fez a natação», acrescentou.

A nadadora, que nasceu na Ucrânia e que veio viver para Portugal com apenas três anos, partilhou que, apesar de tudo, lentamente voltou «a aprender a gostar, não da competição…, mas do desporto em si». Neste momento, dá aulas privadas de natação, depois de descobrir «o gosto e o jeito para partilhar e transmitir» o que aprendeu ao longo de duas décadas dedicadas à modalidade.

Tamila terminou a mensagem de despedida com um agradecimento a todos os que fizeram parte do seu percurso e a ajudaram a chegar onde chegou.