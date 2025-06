Summer McIntosh bateu o recorde mundial na categoria 200 metros livres. Na segunda-feira, a canadiana de 18 anos alcançou a marca dos 2.05,70 minutos.

A três vezes campeã olímpica em Paris 2024 – nas categorias 200 metros mariposa e 200 e 400 estilos – bateu por 42 milésimos o máximo de Katinka Hosszu, marca que remonta aos Mundiais de 2015.

Com este recorde, a canadiana é a primeira a fazer um tempo abaixo dos 2.06 minutos. No sábado, Summer McIntosh bateu o recorde mundial dos 400 metros livres com a marca de 3.54,18 minutos.

Este jovem prodígio aponta, de seguida, aos Mundiais em Singapura, de 11 de julho a 3 de agosto.