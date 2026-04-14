Vicente Pereira voltou a fazer história na natação adaptada ao estabelecer um novo recorde do mundo nos 50 metros costas (piscina curta), com a marca de 35,77 segundos.

O nadador do Sporting alcançou o feito no IV Torneio de Natação Adaptada de Estarreja, reforçando o estatuto de referência internacional na classe S21.

Com mais este registo no currículo, Vicente Pereira continua a acumular feitos de relevo na natação adaptada, com vários recordes e medalhas em Europeus e Mundiais.

RELACIONADOS
Ténis: Porto Open promovido a ATP Challenger 125
Belmiro Pinto dos Santos avança para a presidência do Vitória de Guimarães
«Se há equipa que pode fazer uma reviravolta em Munique, é o Real Madrid»
OFICIAL: Mascherano deixa comando técnico do Inter Miami
Bellingham sem rodeios antes da «final» em Munique: «É tudo ou nada»