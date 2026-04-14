Natação
Há 33 min
Natação: Vicente Pereira bate recorde do mundo nos 50 metros costas
Nadador do Sporting brilhou em Estarreja com marca histórica
GP
Nadador do Sporting brilhou em Estarreja com marca histórica
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Vicente Pereira voltou a fazer história na natação adaptada ao estabelecer um novo recorde do mundo nos 50 metros costas (piscina curta), com a marca de 35,77 segundos.
O nadador do Sporting alcançou o feito no IV Torneio de Natação Adaptada de Estarreja, reforçando o estatuto de referência internacional na classe S21.
Com mais este registo no currículo, Vicente Pereira continua a acumular feitos de relevo na natação adaptada, com vários recordes e medalhas em Europeus e Mundiais.
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