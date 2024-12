O nadador Luke Hobson bateu, esta sexta-feira, o mais antigo recorde individual de piscina curta (25 metros), ultrapassando a marca do alemão Paul Biedermann nos 200 metros livres, na vitória também com novo recorde mundial dos Estados Unidos na estafeta 4x200.

Responsável pelo primeiro segmento dos Estados Unidos na final da estafeta dos 4x200 metros livres dos Mundiais de Budapeste, o jovem de 21 anos bateu um recorde que perdurava desde 2009, nadando a distância em 1.38,91 minutos.

Medalha de bronze em Paris 2024, Hobson retirou 46 centésimas à marca do alemão Paul Biedermann, que há 15 anos parou o cronómetro em 1.39,37, então vestindo o polémico super fato de poliuretano, entretanto proibido.

O tempo do novo recordista mundial dos 200 metros livres em piscina curta impulsionou a melhor marca de sempre na estafeta dos 4x200 livres, com os Estados Unidos a conquistarem o ouro com um tempo de 6.40,51 minutos.

Os Mundiais de piscina curta decorrem até domingo, em Budapeste.