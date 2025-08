O português Diogo Ribeiro apurou-se para as meias-finais dos 100 metros mariposa dos Mundiais de Natação.

Campeão do mundo desta distância em Doha 2024, o nadador do Benfica concluiu as eliminatórias em Singapura com o nono melhor tempo - 51,34 segundos. Ribeiro ficou perto do recorde pessoal e nacional, fixado em 51,17.

As meias-finais estão agendadas para as 12h10 em Lisboa desta sexta-feira.

O suíço Noe Ponti, com 50,68, foi o mais rápido das eliminatórias, e um de dois que baixaram dos 51, a par do australiano Matthew Temple (50,97).

Ainda esta madrugada, o português voltou à piscina para nadar os 50 metros livres, mas foi apenas 26.º e falhou as meias-finais.

Nos 200 metros costas, a também portuguesa Camila Rebelo, que é campeã da Europa, terminou em nono com 2.09,79m e enfrenta a meia-final esta tarde.

Já Diana Durães, terminou a participação nos Mundiais, com o 24.º tempo nos 800 livres face a 29 adversárias.