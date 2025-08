Diogo Ribeiro ficou em 12.º lugar nos 100 metros mariposa, esta sexta-feira, nos Mundiais de natação que se realizam em Singapura.

O nadador natural de Coimbra ficou em sexto lugar na sua semifinal, com o tempo de 51,21 segundos, e falha assim o acesso à final da categoria onde foi campeão do mundo em Doha 2024. O mais rápido foi o nadador suíço Noe Ponti, com o tempo de 50,18 segundos.

Ainda na madrugada desta quinta-feira Diana Durães ficou em 24.º lugar nos 800 metros livres.

De relembrar que Camila Rebelo continua em prova esta sexta-feira, com a participação nas meias-finais dos 200 metros costas, categoria onde é a atual campeã europeia.