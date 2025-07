O português Diogo Ribeiro foi quarto classificado na final dos 50 metros mariposa nos Mundiais de Natação, em Singapura.

O nadador do Benfica, campeão mundial nesta distância no ano passado, em Doha, ficou muito perto do pódio, depois de se ter qualificado com o quinto melhor tempo. Ainda assim, bateu o recorde nacional, que lhe pertencia desde 2023 (22.80 segundos), ao registar 22.77 segundos.

A prova foi conquistada pelo francês Maxime Grousset (22.48s), enquanto o suíço Noe Ponti e o italiano Thomas Ceccon foram segundo e terceiro, com os tempos de 22.51s e 22.67s, respetivamente.

Diogo Ribeiro continua em ação em Singapura e ainda vai participar nos 100 metros mariposa, os 50 e os 100 metros livres.